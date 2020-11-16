شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكتفي بالمران الرئيسي للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام البدري الاكتفاء بالتدريب الرئيسي، غدا الإثنين، ومنح اللاعبين راحة اليوم بعد الوصول إلى توجو.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني القاهرة اليوم، متجهة إلى العاصمة لومي، لمواجهة نظيره التوجولي، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

كان الجهاز الطبي بقيادة محمد أبوالعلا،قد أعلن سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو التي أقيمت أمس.

وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل ستاد القاهرة بخلاف البروتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان على سلامة الجميع.

وفاز الفراعنة أمس على توجو 1-0، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

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