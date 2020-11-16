شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق في واقعة عدم سفر طارق مصطفى إلى توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس اتحاد الكرة التحقيق في واقعة عدم سفر طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم مع البعثة التي سافرت إلى توجو لخوض مباراة العودة امام المنتخب التوجولي.

وتسبب خطأ إداري في تخلف طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، عن مرافقة البعثة إلى توجو،وغادرت بعثة المنتخب المصري القاهرة اليوم، متجهة إلى لومي، لمواجهة منتخب توجو، فيي الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.