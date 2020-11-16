شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يوجه رسالة للأرجنتيني المعتزل خافيير ماسكيرانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن اللعب بجوار الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي أعلن الأحد اعتزال لعب كرة القدم، يعد امتيازا. وفي رسالة نشرها اليوم على حسابه بموقع «تويتر»، قال المهاجم الأوروجوائي الذي زامل ماسكيرانو في برشلونة إن هذا الأحد «قد اعتزل واحد من أهم لاعبي خط الوسط خلال العقد الأخير».

وأضاف سواريز، الذي يتواجد ضمن معسكر منتخب السيليستي في مونتيفيديو للاستعداد لمواجهات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، أن مشاركة غرفة خلع الملابس مع ماسكيرانو هو «امتياز» وليس فقط بسبب احترافيته الكبيرة ولكن لكونه شخصا عظيما على المستوى الإنساني. واختتم سواريز، الذي زامل ماسكيرانو في الفريق الكتالوني ما بين 2014 و2018، رسالته قائلا «احتفظ بجميع اللحظات الرائعة التي منحتها لك كرة القدم».