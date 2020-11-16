شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مواجهة سويسرا وأوكرانيا في «الأمم الأوروبية» بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر تأجيل مواجهة سويسرا وأوكرانيا، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية؛ بسبب ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف لاعبي أوكرانيا.

يذكر أن المنتخب الأوكراني كان قد خسر مباراة ودية في أكتوبر الماضي أمام فرنسا (1-7)؛ بسبب غياب 10 لاعبين من صفوفه بسبب كورونا، وحاليا أصيب 3 لاعبين من صفوفه، وهم إدوارد سوبول ويوفين ماكارينكو ودميترو رزنيك، ويخضعون للعزل في أحد فنادق سويسرا.

يشار إلى أن إسبانيا وألمانيا، الواقعتين بالمجموعة نفسها، سيتواجهان الثلاثاء على ملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية، في مواجهة مصيرية؛ من أجل خطف بطاقة التأهل للمرحلة النهائية للبطولة.