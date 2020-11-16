شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يطير من توجو إلى أستون فيلا بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولي نادي أستون فيلا، إرسال طائرة خاصة لنقل النجم المصري، محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبا الوطني والفريق الإنجليزي أستون فيلا، عقب لقاء مصر وتوجو والذي يقام الثلاثاء ضمن التصيفات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. ويستعد فريق أستون فيلا، المتحرف ضمن صفوفه النجمين المصريين أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، لمواجهة برايتون، السبت المقبل، في إطار الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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