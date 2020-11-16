شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك: البدري يتعرض لهجوم غير مبرر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض فتحي مبروك، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم الاسبق، الهجوم على حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قبل لقاء توجو، المقرره غدًا الثلاثاء بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.
وقال مبروك: «البدري يتعرض لحالة من الهجوم غير المبرر لأنه مدرب وطني، ودائمًا يكون هناك ضغوط مستمرة ضد المدرب المحلي».
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