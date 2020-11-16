شكرا لقرائتكم خبر عن حماده صدقي: المنتخب لم يقدم المستوى المطلوب أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة صدقي، المدير الفني السابق لسموحة، أن المنتخب الوطني لكرة القدم لم يظهر بالشكل الفني المطلوب خلال لقاء توجوالذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف مقابل لاشئ، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

وقال صدقي:«هناك عدم تجانس واضح في طريقة لعب منتخب مصر، وهناك عدم فهم من اللاعبين لأسلوب لعب حسام البدري»،وأضاف «يحتاج اللاعبون والبدري لبعض الوقت، من أجل التأقلم على طريقة اللعب».