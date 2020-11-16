شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: إصابة «هاني» غير مقلقة وسيلعب نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، عن مدة غياب محمد هاني، الظهير الأيمن، بعد تعرضه للإصابة في مباراة المنتخب مع توجو، أمس السبت، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال عبدالحفيظ،: «هاني سيغيب لمدة أسبوع تقريبا؛ بسبب إصابته»،وتعد مدة غياب هاني، وفقا لتصريح عبدالحفيظ، غير مقلقة، ولن تعوق لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمببر