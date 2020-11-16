شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لضم كيليان مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ريال مدريد يجهز عرضا لمبابي بقيمة 161 مليون إسترليني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من فريقه الحالي باريس سان جيرمان. وأشار االتقرير، إلى أن ريال مدريد واثق من قدرته المالية على حسم الصفقة، لا سيما عقب إعادة هيكلة الفريق الأول. وأوضحت أن الميرنجي وفر 33 مليون يورو من الرواتب، عقب رحيل كل من خاميس رودريجيز وجاريث بيل بداية الموسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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