شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يربك حسابات منتخب أيرلندا خلال موقعة بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، إن المدافع مات دوهيرتي والجناح جيمس ماكلين، ثنائي المنتخب الأول، أصيبا بفيروس كورونا المستجد. وفي الأسبوع الماضي، أصيب لاعب الوسط آلان براون والمهاجم كالوم روبنسون أيضا بالعدوى.

وقال الاتحاد الأيرلندي على «تويتر»، جاءت نتيجة بقية التشكيلة والطاقم الفني، سلبية قبل العودة إلى دبلن صباح اليوم، حيث تنتظرنا مباراة أمام بلغاريا يوم الأربعاء.

وتحتل أيرلندا، التي خسرت خارج الديار أمام ويلز، المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالدرجة الثانية لدوري الأمم الأوروبية برصيد نقطتين من خمس مباريات، وتستضيف بلغاريا متذيلة الترتيب يوم الأربعاء.