شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود الزمالك أمام إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق،وشارك شيكابالا بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية في الجيمانزيوم.

وخاض اللاعب، التقسيمة وأدى بعض التدريبات والجمل الفنية،ويخوض الزمالك مواجهة أمام إف سي مصر في دور الثمانية ببطولة كأس مصر،والتي ستقام بستاد السويس الجديد،وأستقر المدير الفني على الدفع باللاعب خلال المواجهة المقبلة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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