شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿ برشلونة يكشف حجم إصابة سيرجيو بوسكيتس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الاختبارات الطبية التي خضع لها لاعب برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، معاناته من التواء خفيف في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليسرى، خلال مواجهة إسبانيا وسويسرا، في دوري الأمم الأوروبية. وسيغيب بوسكيتس عن صفوف الماتادور، في مباراة الغد أمام ألمانيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لا كارتوخا بإشبيلية.

وكان بوسكيتس قد تعرض لتدخل قوي مع السويسري بريل إمبولو في الشوط الأول من مواجهة إسبانيا وسويسرا، ومع ذلك لم يغادر الملعب وأكمل اللقاء حتى استبداله بكوكي ريسوريكثيون قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة.

وغادر لاعب برشلونة، الذي لم يتدرب صباح الأحد في بازل، رفقة بعثة المنتخب إلى إشبيلية، حيث خضع لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته.وستواجه إسبانيا، ألمانيا على ملعب لا كارتوخا، في مباراة يحتاج فيها فريق لويس إنريكي إلى الفوز لحسم التأهل لنصف النهائي.

واحتلت ألمانيا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تراجعت إسبانيا للمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث أوكرانيا (6 نقاط)، وفي المركز الأخير سويسرا برصيد 3 نقاط.