أوبلاك يثير الذعر في أتلتيكو مدريد قبل معركة برشلونة في «الليجا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «سبورت»، إن أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده خلال مباراة كوسوفو، أمس الأحد، بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، بسبب شعوره بألم في الكتف مما أصاب ديجو سيموني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بالذعر بسبب ارتباطه بقاء هام ومرتقب السبت المقبل في الدوري الإسباني أمام برشلونة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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