شكرا لقرائتكم خبر عن راموس عن مواجهة «المانشافات» في «الأمم الأوروبية»: مثل النهائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيرجيو راموس قائد إسبانيا أن فريقه يأمل في الفوز على ألمانيا ليتمكن من المنافسة على لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، معتبرا المواجهة المقبلة أمام "المانشافت" بمثابة نهائي.

وعرض لاعب ريال مدريد وضع إسبانيا قبيل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب التعادل بهدف لمثله أمام سويسرا، ما يجعل كتيبة المدرب لويس إنريكي ليس أمامها خيار سوى الفوز أمام ألمانيا لبلوغ نصف نهائي البطولة.

وقال راموس: "لدينا نهائي الثلاثاء وسنعلب على أرضنا، نعتمد على أنفسنا، في النهاية الأمور كما هي ولا يمكن تغييرها، كنا لنتمنى الفوز على سويسرا أو أوكرانيا، ولكن الوضع كما هو عليه".