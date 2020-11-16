شكرا لقرائتكم خبر عن راموس عن مواجهة «المانشافات» في «الأمم الأوروبية»: مثل النهائيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيرجيو راموس قائد إسبانيا أن فريقه يأمل في الفوز على ألمانيا ليتمكن من المنافسة على لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، معتبرا المواجهة المقبلة أمام "المانشافت" بمثابة نهائي.
وعرض لاعب ريال مدريد وضع إسبانيا قبيل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب التعادل بهدف لمثله أمام سويسرا، ما يجعل كتيبة المدرب لويس إنريكي ليس أمامها خيار سوى الفوز أمام ألمانيا لبلوغ نصف نهائي البطولة.
وقال راموس: "لدينا نهائي الثلاثاء وسنعلب على أرضنا، نعتمد على أنفسنا، في النهاية الأمور كما هي ولا يمكن تغييرها، كنا لنتمنى الفوز على سويسرا أو أوكرانيا، ولكن الوضع كما هو عليه".
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,767
-
تعافي
101,046
-
وفيات
6,453
كانت هذه تفاصيل خبر راموس عن مواجهة «المانشافات» في «الأمم الأوروبية»: مثل النهائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.