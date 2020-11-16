شكرا لقرائتكم خبر عن رافائيل جيريرو يغادر معكسر البرتغال قبل مواجهة «وصيف العالم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع مجلة «كيكر»، فإن جيريرو غادر معسكر البرتغال وعاد إلى دورتموند، بسبب إصابة عضلية، بعد مشاركته خلال لقاء فرنسا السبت الماضي والذي خسره برازيل أوروبا بهدف دون رد، ليتقرر غيابه عن مواجهة كرواتيا، غدا الثلاثاء، في ختام دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.
ورغم الإصابة، إلا أن جيريرو، قد يشارك بصورة طبيعية خلال مباراة أسود الفيستيفال أمام هيرتا برلين، السبت المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.
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