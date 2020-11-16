شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُبعد راموس عن مؤتمر لقاء إسبانيا وألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر أن يمثل رودريجو هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي، المنتخب الإسباني، في المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة ألمانيا الثلاثاء، بدوري الأمم الأوروبية، بدلا من سيرجيو راموس، الذي كان من المتوقع ظهوره في البداية.

وكانت هناك توقعات ملحوظة بالرغبة في سؤال قائد المنتخب، سيرجيو راموس، خلال المؤتمر، حول مستقبله مع ريال مدريد.