شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبدأ مرحلة ترميم دفاعاته من داخل كتيبة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، إن برشلونة يستهدف تعزيز الخط الدفاعي، بمحاولة ضم جارسيا، مدافع فريق مانشستر سيتي، بعد فشل ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي. وأشار التقرير، إلى أن برشلونة سيراهن على الشباب لتغطية العجز الدفاعي، حال مماطلة مانشستر سيتي ومطالبته بالحصول على مبلغ ضخم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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