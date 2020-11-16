شكرا لقرائتكم أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص نادي استون فيلا الانجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه من أجل نقله من لومي عاصمة توجو الي انجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد أمام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 التي تقام بالكاميرون.

وشارك تريزيجيه في مباراة منتخب مصر امام توجو التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد ،وتغاضي الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه امام منتخب توجو.

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ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.