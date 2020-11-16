شكرا لقرائتكم تدريبات فردية لفخر الدين بن يوسف على هامش ودية الإسماعيلى والسكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف العائد من جديد لصفوف الدراويش بجانب الثنائى محمد صادق ورضوان الشريفى تدريبات منفردة ،وذلك على هامش الودية المقامة حاليا أمام السكة الحديد ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد ، وأقيمت التدريبات تحت إشراف البرازيلى ردولفو ومحمد سعد مخططا الأحمال ، بغية وصولهم لأفضل جاهزية على الصعيد البدنى قبيل انطلاق المنافسات.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلي التعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي من نادي التعاون السعودي وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى ، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.