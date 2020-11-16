شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يفوز على نجوم المستقبل وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، على فريق نجوم المستقبل، بهدف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة

سجل لمنتخب الشباب عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري من تصويبة قوية من داخل منطقة منطقة الجزاء، وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، مصطفي الكومي في حراسة المرمي، محمود صابر حسام عبد المجيد ومحمد المغربي ومحمد اشوف ، في خط الدفاع، زياد كمال عبد الغني محمد والعربي بدر ، في خط الوسط، و وحسام أشرف وآبراهيم عادل وزياد فرج ، في خط الهجوم

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته غدا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا للسفر إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقيى بموريتانيا.

وحضر المباراة كلاً من محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني المعتزل، لدعم نجله الحبيب أحمد حسن، في المباراة حيث يلعب نجل عميد لاعبي العالم، في فريق النجوم بمركز خط الوسط، ومحمد الطويلة رئيس النجوم.