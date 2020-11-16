شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يوافق على فسخ عقد همام طارق مقابل التنازل عن مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادي الإسماعيلي علي فسخ تعاقده مع العراقي همام طارق صانع ألعاب الفريق الأصفر مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى القلعة الصفراء ، وعقد همام طارق جلسة مع مسئولي الأسماعيلي تم خلالها الاتفاق علي فسخ التعاقد بين الطرفين وحصل اللاعب علي المتبقي من مستحقاته المادية بعد موافقة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للدراويش علي رحيل اللاعب العراقي في ضوء التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي الاصفر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى ، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.