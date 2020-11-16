شكرا لقرائتكم على ماهر يقرر منح لاعبى المصرى راحة 48 ساعة بعد معسكر شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح على ماهر المدير الفنى للمصرى لاعبيه راحة لمدة 48 بعد معسكر شرم الشيخ الذى امتد قرابة الـ10 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل على ملعبه ببورسعيد ، ومن المقرر أن يؤدى المصرى تدريباته لمدة أسبوع لرفع الحمل البدنى مرة أخرى على أن يقوم الجهاز الإدارى بتجهيز بعض المباريات الودية استعدادا لبداية الدورى .

وخاض نادى المصري البورسعيدى اليوم الاثنين المران الأخير والختامى للفريق الأول للكرة بالنادي على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ فى ختام معسكره المغلق الذى استمر لنحو 10 أيام استعدادا للدورى العام.

Advertisements

وانضم جريندو عبد اللطيف، لاعب المصرى البورسعيدى العائد من فترة إعارة مع حرس الحدود، لتدريبات الفريق خلال معسكره المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ استعداداً لانطلاق مسابقة الدورى نهاية الشهر الجارى.

وفور وصول جريندو إلى مقر إقامة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بأحد فنادق شرم الشيخ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، حرص اللاعب على المشاركة فى المران الصباحي الذى أقيم على ملعب المدينة الشبابية، وعقد علي ماهر المدير الفنى للفريق أجتماعاً باللاعب بعد الإجازة الذى كان قد حصل عليها بسبب الزواج لنحو أسبوع، مطالبًا إياه ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، والالتزام التام بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للوصول بمعدلات لياقته البدنية لنفس المعدلات الخاصة بزملاءه الذين بدأوا فترة إعداد الفريق للموسم الجديد قبل نحو أسبوع.