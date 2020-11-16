شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينعش رحيل ميسي خزينة برشلونة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبد الكريم إبراهيم

أصبحت الأزمة المالية المحتملة التي قد تعصف بنادي برشلونة الإسباني مادة دسمة لوسائل الإعلام الرياضية في الآونة الأخيرة، وكذلك للمحللين الرياضيين الذين يُرجعون الأزمة لعدة أسباب؛ أبرزها: الرواتب الضخمة لبعض اللاعبين؛ يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واستغناء المدير الفني الجديد رونالد كومان عن عدد آخر، وهو ما يُرتب على النادي الكتالوني دفع بقية مستحقاتهم؛ فضلاً عن بعض الصفقات التي وُصفت بأنها «فاشلة».

إدارة برشلونة المُقالة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي برئاسة جوسيب بارتوميو؛ تركت وراءها ميزانية مثقلة بالأعباء؛ من جرّاء القرارات الارتجالية والخاطئة؛ في مقدمتها التعاقدات التي جرت مع لاعبين لم يُقدموا شيئاً يُذكر حتى الآن؛ على رأسهم الفرنسي أنطوان كريزمان القادم من أتلتيكو مدريد صيف العام الماضي مقابل 120 مليون يورو؛ والبرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل من ليفربول الإنجليزي مقابل 120 مليون يورو منتصف عام 2018، والذي أُعير لبايرن ميونخ الألماني في العام التالي مقابل 8.5 مليون يورو فقط.

تعاقدات بنصف مليار

وبلغت كُلفة ضمِّ كلٍّ من «فيليبي كوتينيو، عثمان ديمبلي، فرينكي دي يونغ وأنطوان غريزمان» نحو نصف مليار يورو أنهكَ خزينة النادي؛ يضاف إلى ذلك الراتب الضخم الذي يتقاضاه ليونيل ميسي، والبالغ 40 مليون يورو صافي الضرائب سنوياً؛ إلى جانب مضاعفة رواتب كل من جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو، جوردي ألبا وصامويل أومتيتي؛ علماً أن مستوياتهم الفنية تراجعت كثيراً في الفترة الأخيرة.

ومع تولي المدير الفني الهولندي رونالد كومان دفة القيادة خلفاً للمدرب المقال كيكي سيتين نهاية أغسطس/آب الماضي؛ اتخذ جملةً من القرارات التي ضاعفت من الأعباء المالية للفريق؛ من بينها قرار الاستغناء عن كلٍّ من الأوروجوياني لويس سواريز، التشيلي أرتورو فيدال، الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي، وهو ما يعني دفع بقية مستحقاتهم التي تمتد في حالةِ أومتيتي حتى عام 2023.

إعادة هيكلة

المصائب لا تأتي فرادى كما يقال، فقد جاءت أزمة كورونا لتزيد الطين بلّةً؛ إذ تسببت بشلِّ حركة السياحة التي تُدرُّ على النادي الكتالوني مبالغ كبيرة سنوياً؛ كما تسببت الأزمة ذاتها بإقامة المباريات دون جماهير، وقد قُدِّرت خسائر برشلونة منذ بدء الأزمة بأكثر من 140 مليون يورو؛ إضافة إلى خروج الفريق من الموسم الكروي المنصرم خالي الوفاض؛ مع أنه صرف نحو 250 مليون يورو؛ لتجديد دماء الفريق منذ صيف عام 2019.

وتتسلم الإدارة المؤقتة لبرشلونة برئاسة كارليس توسكيتس مهامها في ظل وضع مادي متأزم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية منتصف العام القادم؛ أو اختيار إدارة جديدة من خلال انتخابات مبكرة تُجرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقالة الإدارة السابقة، ومن المتوقع أن تخفَّ الأعباء المالية على العملاق الكتالوني بعد رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي؛ فضلاً عن لاعبين مثل بيكيه، بوسكيتس وروبيرتو، وقد يحصل ذلك نهاية الموسم الحالي.