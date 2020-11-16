شكرا لقرائتكم خبر عن حلبة مرسى ياس تستعد لاستضافة سباق نصف ماراثون أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق نصف ماراثون أبوظبي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، وتشهد طلبات التسجيل على السباق إقبالاً متزايداً من مختلف فئات المجتمع الراغبين بالوقوف على خط انطلاق النسخة رقم 36 من السباق الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويوفر الحدث الرياضي الأحدث الذي يقام على جزيرة ياس منصة لمختلف فئات المجتمع كما يوفر فرصة للمشاركة في هذا التحدي البدني الممتع في اختبار ممتع للياقتهم البدنية.

وإضافة إلى مسافة نصف الماراثون، يشهد السباق تنظيم سباق لمسافة 10 كيلومترات لكل من فئتي البالغين والصغار، ويدعو المنظمون جميع هواة ممارسة الرياضة وسباقات اللياقة البدنية إلى المبادرة بالتسجيل للمشاركة في السباق.

ويخصص سباق الـ10كيلومترات لفئة الصغار باب المشاركة للصغار من عمر 12 إلى 18 سنة، فما يخصص سباق نصف الماراثون لمسافة بأكملها لفئة الصغار باب التسجيل للمشاركين من عمر 16 إلى 18 عاماً.

وكان سباق نصف ماراثون أبوظبي شهد انطلاقته الأولى في عام 1984، وينتقل السباق في نسخة العام الحالي ليتم تنظيمه للمرة الأولى على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في حلبة مرسى ياس.

وينطلق الحدث من مسار سباق الفورمولا1 على حلبة مرسى ياس؛ حيث ينطلق العداؤون في لفة كاملة على المسار، ليتوجهوا بعد ذلك إلى برج الشمس، ومن ثم يخرجون من أرجاء الحلبة عبر البوابة الشرقية ثم يعودون إلى المسار ليستكملوا السباق قبل عبور خط النهاية.