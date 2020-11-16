شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على النجوم بهدف نظيف وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، على فريق نجوم المستقبل، بهدف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

سجل لمنتخب الشباب عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري من تصويبة قوية من داخل منطقة منطقة الجزاء، وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، مصطفي الكومي في حراسة المرمي، محمود صابر حسام عبد المجيد ومحمد المغربي ومحمد اشوف ، في خط الدفاع، زياد كمال عبد الغني محمد والعربي بدر، في خط الوسط، و وحسام أشرف وآبراهيم عادل وزياد فرج ، في خط الهجوم.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته غدًا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا للسفر إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقيى بموريتانيا.

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وحضر المباراة كلاً من محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني المعتزل، لدعم نجله الحبيب أحمد حسن، في المباراة حيث يلعب نجل عميد لاعبي العالم، في فريق النجوم بمركز خط الوسط، ومحمد الطويلة رئيس النجوم.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، قرر استدعاء لاعبى الفريق المتواجدين فى منتخب الشباب، من أجل التواجد مع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.

ويضم منتخب الشباب من الزمالك مجموعة من اللاعبين الذين يشاركوا مع الفريق الأبيض فى المنافسات المحلية وعلى رأسهم أحمد عيد ظهير الفريق إلى جانب المدافع ياسين مرعى وثنائى الخط الأمامى حسام أشرف وأسامة فيصل.