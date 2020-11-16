شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن مساك ومهاجم ويؤكد: "الزمالك لم يطلب ضم كريم العراقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى، عضو مجلس ادارة المصرى البورسعيدى أن لاعبه كريم العراقى مستمر مع الفريق ولانية لرحيله للزمالك، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "كريم العراقى لاعب متميز ومتألق مع المنتخب الأولمبى وندعمه بشدة حتى ينال شرف الظهور بأولمبياد طوكيو مع حسن على زميله من المصرى".

وأضاف محمد الخولى، "الزمالك لم يطلب ضم كريم العراقى أثناء تشاورنا معه لضم أحمد رفعت ومحمد عنتر، ولا نية لرحيل العراقى عن المصرى البورسعيدى".

وتابع عضو مجلس المصرى البورسعيدى، "نبحث عن مساك ومهاجم صريح قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب الصفقات التى تعاقدنا معها".

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وخاض نادى المصري البورسعيدى اليوم الاثنين المران الأخير والختامى للفريق الأول للكرة بالنادي على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ فى ختام معسكره المغلق الذى استمر لنحو 10 أيام استعدادا للدورى العام.