الأولمبية تهنىء عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ببلجيكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ببلجيكا وسط مشاركة أفضل فرسان اللعبة.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسلسة الإنجازات الرياضية المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية وانجازات الفروسية المصرية الذى تأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب عن المشاركة فى الأولمبياد لمدة 60 عام.
وكان الفارس المصرى بعد القادر سعيد فاز ببرونزية الفروسية فى دورة ألعاب البحر المتوسط بعد شوط ترجيحى قوى أكمل فيه الدورة بـ 4 نقاط جزاء وبزمن 42.69 ثانية بفارق 0.02 ثانية عن الفارس الفرنسى صاحب الميدالية الفضية، الذى أكمل دورته بـ 4 نقاط جزاء أيضا وبزمن 42.67 ثانية. ويعد عبد القادر من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للفروسية، ومن الفرسان الذين يدعمهم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وينظم له العديد من المعسكرات التدريبية فى أوروبا للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.
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