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الأولمبية تهنىء عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ببلجيكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ببلجيكا وسط مشاركة أفضل فرسان اللعبة.

 

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وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للفارس عبدالقادر سعيد على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسلسة الإنجازات المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية وانجازات الفروسية المصرية الذى تأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب عن المشاركة فى الأولمبياد لمدة 60 عام.

 

وكان الفارس المصرى بعد القادر سعيد فاز ببرونزية الفروسية فى دورة ألعاب البحر المتوسط بعد شوط ترجيحى قوى أكمل فيه الدورة بـ 4 نقاط جزاء وبزمن 42.69 ثانية بفارق 0.02 ثانية عن الفارس الفرنسى صاحب الميدالية الفضية، الذى أكمل دورته بـ 4 نقاط جزاء أيضا وبزمن 42.67 ثانية. ويعد عبد القادر من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للفروسية، ومن الفرسان الذين يدعمهم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وينظم له العديد من المعسكرات التدريبية فى أوروبا للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

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