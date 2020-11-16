شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يتعادل سلبياً مع السكة الحديد وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سيطر التعادل السلبى على المواجهة الودية التى جمعت الإسماعيلى مع السكة الجديد ،فى إطار تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب بطولة كأس العرب للأندية الأبطال حال استئنافها ، بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد مجدي .. حارس مرمي ، الدفاع .. أحمد أيمن ،محمد هاشم ،محمد عمار ،نادر رمضان ، الوسط .. محمد مخلوف ،محمود دونجا ،أحمد مصطفي ،محمد الشامي،أحمد مدبولي ،الهجوم .. شكري نجيب.

وشارك فى الشوط الثانى كل من كمال السيد ، محمد بيومي ،كاستيلو ،محمود علاء ،أحمد عبد الوهاب ،عماد حمدى ،محمد الضرف ،مدحت فقوسه ،محمود عبدالله ،وجيه عبد الحكيم ،حازم مرسي ،محمد عبد السميع.

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في سياق آخر ، خاض الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف العائد من جديد لصفوف الدراويش بجانب الثنائى محمد صادق ورضوان الشريفى تدريبات منفردة ،وذلك على هامش ودية السكة الحديد ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، وأقيمت التدريبات تحت إشراف البرازيلى ردولفو ومحمد سعد مخططا الأحمال ، بغية وصولهم لأفضل جاهزية على الصعيد البدنى قبيل انطلاق المنافسات.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى ، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.