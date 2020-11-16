شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتحدى صالح جمعة فى مباراة "بينج بونج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الأهلى، برفقة زميله صالح جمعة داخل ملعب مختار التتش، ونشر كهربا صورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال لعب كرة القدم على طاولة "البينج بونج".

وحصل فريق الكرة بالنادى الأهلى على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، بناءً على قرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى، وكان الفريق قد أدى تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وتضمن المران بعض الوحدات التدريبية الترفيهية، ويستأنف الأهلى تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن المغربى بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم فى مران الفريق الأسبوع المقبل، وأعلن الأهلى تعاقده رسميًا مع بدر بانون المدافع السابق لفريق الرجاء المغربى لمدة أربع سنوات قادمة، وكان بانون قد أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلى، مؤكدا أنه يسعى للتويج بجميع البطولات المحلية والقارية مع الفريق، وأكد بانون أنه سيقاتل مع زملائه فى الفريق لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير نادى القرن فى كل مكان، والمساهمة فى زيادة حصيلة النادى من الألقاب.



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