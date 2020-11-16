شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 48 ساعة بعد معسكر شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح على ماهر المدير الفنى للمصرى لاعبيه راحة لمدة 48 بعد معسكر شرم الشيخ الذى امتد قرابة الـ10 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل على ملعبه ببورسعيد ، ومن المقرر أن يؤدى المصرى تدريباته لمدة أسبوع لرفع الحمل البدنى مرة أخرى على أن يقوم الجهاز الإدارى بتجهيز بعض المباريات الودية استعدادا لبداية الدورى .

وخاض نادى المصري البورسعيدى اليوم الاثنين المران الأخير والختامى للفريق الأول للكرة بالنادي على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ فى ختام معسكره المغلق الذى استمر لنحو 10 أيام استعدادا للدورى العام.

Advertisements