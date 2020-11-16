شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز لعيب.. أحمد بلال: بقول لأولادى كرة القدم مينفعش ليها شريك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن نجليه بلال وعمر اللذين يحترفان لعب كرة القدم على شاكلته، مشيداً بقدراتهما خاصة على مستوى السرعة. وقال أحمد بلال فى حديثة ضمن سلسلة "ابن الوز لعيب"، "أتمنى أن يصبح أولادى أفضل منى على مستوى كرة القدم، ولكن فى النهاية لعب كرة القدم نصيب".

وأضاف بلال أنه كان يكره التوجه للمدرسة بسبب رغبته فى لعب كرة القدم، موجها نصيحة لأبنائه بأن كرة القدم لا تحب أن يكون لها شريك.. لابد أن تكون كرة القدم رقم 1 فى حياتكما.. لو شاركتها بأى حاجة هيتأثر مستواكما بشدة".