شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة فى مران الزمالك وسط غياب حازم إمام المُصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، بعمل تقسيمة "مصغرة" في تدريبات اليوم على ملعب النادى وقام الجهاز الفني بوضع مرمى صغير واستغلاله في تنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالتسديدات والتمريرات القصيرة بين اللاعبين وشارك في التقسيمة اللاعبين الحاضرين في المران هم محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو وسيف فاروق جعفر وحاتم سكر ومحمد بيسو.

وتغيب عن حضور المران، لاعبى الزمالك الدوليين المتواجدين فى المنتخبات المختلفة إلى جانب عدم مشاركة أوباما مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية لمواصلته عمليات التأهيل ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد الشافي ظهير الفريق الأيسر إلى جانب حازم إمام المصاب بفيروس كورونا.

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ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر فيما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر، يوم 5 ديسمبر المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً، بعدما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك عقب لقاء نادى مصر، المباراة المرتقبة مع الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

يذكر، أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.