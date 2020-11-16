س و ج.. هل يجرى حسام البدرى تغييرات على تشكيل المنتخب أمام توجو غدا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، غداً الثلاثاء مواجهة الإياب أمام توجو فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وتقام المباراة باستاد كيغيه بالعاصمة لومى بدون جماهير فى ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا، وحقق الفراعنة الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف سجله محمود الونش. س: هل يفكر حسام البدرى فى إجراء تعديلات على التشكيل؟

س: هل يفكر حسام البدرى فى إجراء تعديلات على التشكيل؟ ج: هناك تغييرات فى التشكيل سيجريها حسام البدرى أمام توجو غداً، خاصة أن الظروف أجبرته على ذلك، بعد استبعاد عمرو السولية للإيقاف وحصوله على الإنذار الثانى، بجانب استبعاد محمد هانى أيضا للإصابة. س: ومن بديل السولية ومحمد هانى فى المنتخب؟

س: ومن بديل السولية ومحمد هانى فى المنتخب؟ ج: سيدفع حسام البدرى بالثنائى طارق حامد وأحمد توفيق لتعويض غياب السولية ومحمد هانى غداً. Advertisements س: هل هناك تغييرات أخرى فى التشكيل؟

س: هل هناك تغييرات أخرى فى التشكيل؟ ج: هناك تفكير داخل الجهاز الفنى لمنح الفرصة غداً فى التشكيل الأساسى لأيمن أشرف على حساب أحمد أبو الفتوح فى الجبهة اليمنى، ورمضان صبحى على حساب أحمد سيد زيزو. س: ما هو التشكيل الأقرب لمنتخب مصر غداً أمام توجو؟

س: ما هو التشكيل الأقرب لمنتخب مصر غداً أمام توجو؟ ج: يعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة فى مواجهة الغد هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى فى الوسط وأمامهم الثلاثى تريزيجيه ورمضان صبحى وعبد الله السعيد، ومصطفى محمد فى الهجوم. س: ما موقف منتخب مصر حاليا فى المجموعة؟

س: ما موقف منتخب مصر حاليا فى المجموعة؟ ج: يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

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