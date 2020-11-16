شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلغى البطولة الأفريقية للجودو بمدغشقر شباب وناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقي للجودو إلغاء البطولة الأفريقية لمنتخبات الشباب والناشئين، التى كان مقررا إقامتها ديسمبر المقبل بمدغشقر بسبب تفشى فيروس كورونا، كما تقرر إلغاء البطولة الأفريقية للكبار فى منافسات الكاتا. وبالتالى ألغيت مشاركة منتخبات المنتخب المصرى الذى كان مقررا مشاركته فى البطولة بمنافسات الشباب والناشئين والكاتا، مع الاكتفاء بالمشاركة بفريق الرجال فقط، خاصة أن البطولة تدخل ضمن الرانك المؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 .

كما قرر الاتحاد الدولى للعبة إلغاء كافة البطولات التى كان مقررا إقامتها وتنظيمها خلال العام الجارى، على أن يتم البدء فى نشاط الاتحاد الدولى مع بجاية العام الجديد ببطولة الماسترز للأساتذة.

ويقيم منتخب الجودو معسكرا خارجيا بأوزبكستان حتى 20 نوفمبر الجارى فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى تقام ديسمبر المقبل بمدغشقر، ويشارك فى المعسكر 10 لاعبين و3 مدربين وإدارى، قائمة اللاعبين تضم كلا من محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، أحمد عبد الرحمن 66، محمد محيى 73، عبد الرحمن عبد الغنى 73، محمد عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، عبد الله عثمان 81، حاتم عبد الآخر90، على حازم 90، أحمد وحيد +100، بالإضافة إلى رمضان درويش، وعلى مستوى المدربين يسافر مع اللاعبين ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربى المنتخب، ويرافقهم شريف هنوهم كإداري للبعثة.