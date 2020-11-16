شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق لا للتعصب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن التعصب أصبح منتشر فى عدة مجالات ، والفترة الحالية نواجه التعصب فى كل شئ من بينها الرياضة، وأضاف صبحى أن الإعلام هو الشريك الرسمى للنجاح فى سلام اداء المنظومة الرياضية ، لذلك فالإعلام له دور هام فى مبادرة لا للتعصب .

أشار وزير الرياضة أن خلال المؤتمر الصحفى الذى تقيمه الوزارة مع المجلس الأعلى للإعلام ، أن تعليم النشء والشباب لن يأتى فى يوم وليلة بل يحتاج الى ايام وسنوات لذلك المبادرة سيتم استمرارها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاعلام وسيتم التعاون مع كل الجهات منها وزارة التربية والتعليم

وكشف صبحى أن هناك عدة محاور لتطبيق مبادرة لا للتعصب ، منها التوعية بتشكيل لجنة علمية بالتعاون مع المجلس مع اساتذة التربية واعداد مناهج وارسالها لوزارة التربية والتعليم لنبذ التعصب ، المحور الثانى وهو الاستعانة بخبراء الاعلام للاستعانة بهم لضبط الاداء لنبذ التعصب ، وتنفيذ مؤتمر تحت اشراف الوزارة والمجلس بحضور نجوم كبار من الأندية والاعلامين والجمهور تحت شعار لا للتعصب ، بالإضافة إلى تسجيل كلمة للنجوم القدامى عن الروح الرياضية ونبذ التعصب ، مع تنفيذ لقاءات حوارية عن مدى تأثر الشباب والنشء بنجوم الرياضة

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وأضاف وزير الرياضة أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة لاقامة مباراة على هامش دورى الابطال تجمع نجوم الفريقين القدامى ، و عمل مسابقة لعمل لوجو لشعار لا للتعصب ، و تنفيذ ندوات للشباب تحت شعار شباب يدير الشباب ، مع التنسيق مع اتحاد الرياضة للجميع لنبذ التعصب فى الملاعب الرياضية

وتطرق صبحى إلى أنه سيتم التنسيق مع الاتحادات الرياضية لتعليق لافتات تحمل شعار لا للتعصب ، و إخطار مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية بإطلاق بالونات هيليوم تحمل شعار لا للتعصب ، كما هناك محور قانوني من خلال الوزارة والمجلس الأعلى للاعلام بتطبيق كافة العقوبات الواردة بقانون العقوبات بجمع القوانين المدنسة العامة مع قانون الرياضة وارسالها للجهات المعنية .