شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يشيد بتصريحات محمد صلاح فى حفل التكريم: "كان نفسى أحضنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى أن يحتضن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بعد كلامه عنه فى حفل تكريمه، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "كنت حاضر حفلة محمد صلاح ولما سألوه عن قدوته ومثله الأعلى كنت مستنى بينى وبين نفسى يجيب سيرتى، ولما قال إنى مثله الأعلى حسيت إنى عايز أقوم أحضنه، تربطنى علاقة قديمة بصلاح ليست علاقة تدريبية فقط وإنما إنسانية أيضاً ."

وأضاف ضياء السيد، "كلام صلاح عوضنى كتير عن حاجات ضاعت منى، حسيتها جبر خاطر ليا بعد مشوار طويل من العناء".

وعن منتخب مصر قال ضياء السيد، "البدرى ضاغط نفسه زيادة معرفش ليه، والجمهور بينتقد المنتخب زيادة بردو، ومكنتش عايزه يبدأ مباراة توجو بعناصر كتير قليلة الخبرة، خاصة أنه لم يلعب وديات ولم يخض معسكرات تساهم فى الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة، وكان لديه لاعبون متميزون سواء المحترفين أو المتألقين فى الدوري."

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وتابع ضياء السيد، "لازم البدرى يرجع أيمن أشرف لدفاع الفراعنة غدا أمام توجو ويريح عبد الله السعيد عشان مش هيقدر يلعب مباراتين فى كام يوم، ولازم يبدأ بكوكا ويمنح فرصة لحمدى فتحى بجانب طارق حامد والننى فى وجود تريزيجيه وكوكا"

وعن غياب محمد صلاح قال ضياء السيد، "غياب صلاح مؤثر بالطبع على أداء الفراعنة، والبدرى مش محظوظ لان أحسن لاعب فى المنتخب يتعرض لإصابة عضلية ثم يصاب بكورونا منذ توليه مسئولية تدريب المنتخب"

وعن التدريب فى مصر قال ضياء السيد، "مش بالواسطة، هى مسألة نصيب ورزق ".

وشهد حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول، اعتراف صلاح بأن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مثل أعلى له وللعديد من اللاعبين ونفس الأمر لضياء السيد مدربه السابق فى منتخب الناشئين فى مونديال 2011 والذى كان من ضمن الحضور، وتدخل مجدى عيد الغنى وقام برفع يده هو الآخر معلقا "وأنا يا صلاح مثل أعلى أنا كمان ليك "ليدخل صلاح فى نوبة ضحكك خلال الاحتفالية.