شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يخوض تدريبات مُنفردة على هامش ودية الإسماعيلى والسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف العائد من جديد لصفوف الدراويش بجانب الثنائى محمد صادق ورضوان الشريفى تدريبات منفردة ،وذلك على هامش الودية المقامة حاليا أمام السكة الحديد ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، وأقيمت التدريبات تحت إشراف البرازيلى ردولفو ومحمد سعد مخططا الأحمال ، بغية وصولهم لأفضل جاهزية على الصعيد البدنى قبيل انطلاق المنافسات.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى ، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.

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في سياق مختلف، علم ”الخليج 365” أن النادى الإسماعيلى قرر تأجيل الإعلان الرسمى عن التعاقد مع لؤى عاشور حارس مرمى العربى القطرى لمدة خمسة مواسم، لحين إتمام التعاقد مع حارس مرمى مميز بالدوري المصرى، وقال مصدر بالنادى الإسماعيلى لـ"الخليج 365": "تعاقدنا بالفعل مع لؤي عاشور وهو حارس مميز ولكنه لن يكون الحارس الوحيد الذى سيتم التعاقد معه بالميركاتو الصيفى، ورأت إدارة النادى تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى لا تقابل بوابل من الهجوم الجماهيرى فى ظل عدم ذاع صيت حارس العربى القطرى".

وأضاف المصدر، "إدارة الإسماعيلى بصدد التعاقد مع حارس مرمى كبير يكون لؤي عاشور ومحمد مجدى ومحمد فوزى بدلاء له يكتسبون الخبرة اللازمة لحين الحاجة لهم، نظراً لقناعة الإدارة أن لؤى عاشور لا يستطيع أن يكون الحارس الأساسى للدراويش بالموسم الجديد لذا تم تفضيل تأجيل الاعلان عن الصفقة لحين ضم حارس مميز ووقتها ستتقبل الجماهير فكرة ضم حارس ثانى نواة للمستقبل".

واقترب النادي الإسماعيلي من إعلان تعاقده مع لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري لمدة خمسة مواسم مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بجانب الاستغناء عن محمود عبد المنصف حارس الدراويش منذ أيام قليلة .