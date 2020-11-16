شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص نادى أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لنقله من لومى عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة الغد أمام توجو بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون.

وشارك تريزيجيه فى مباراة منتخب مصر أمام توجو السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، وتغاضى الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه أمام منتخب توجو.

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ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس باستاد القاهرة.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.