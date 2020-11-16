شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة أحمد سامى، فسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى الفريق بالتراضى بعد التعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، بعدما لفت الأنظار خلال فترة إعارته لطنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتلك سموحة حالياً أربعة حراس وهم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف، واقترب الحارس الثانى من الرحيل لرغبته للمشاركة بشكل أساسى مع إحدى الفرق أملا فى الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021.

من ناحية أخرى، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تراجع الفريق السكندرى عن حقيقة اهتمام النادى السكندرى بضم أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، خلال الميركاتو الجارى، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة لم يطلب بادچى مهاجم الأهلى السنغالى، خاصة بعد دخول الاتحاد للتعاقد معة حفاظا على العلاقات الأخوية مع الاتحاد السكندرى".

وأضاف عامر، "لازم اللجنة الخماسية تضع سقف لشراء اللاعبين ولعقودهم لأن بعض الأندية أصبحت تشترى لاعبين بأسعار فلكية، بالرغم من كون هؤلاء اللاعبين ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبى المنتخب الوطني، سموحة اشترى سبع لاعبين منهم ٣ دوليين سودانى ومغربى وتونسى والأربعة الأخرين نجوم".