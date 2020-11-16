شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتحدث عن الجمهور فى نهائى أفريقيا وعدم الالتزام بمبادرة لا للتعصب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف، صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم مخاطبة اتحاد الكرة لبحث إمكانية الحضور الجماهيرى فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، وأياً كانت النتيجة سواء بحضور جماهيرى أم لا، فنحن نحترمها.

وقال صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اتحاد الكرة قام بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للعبة " كاف " وكذلك الجهات المعنية الداخلية مثل وزارة الصحة و الجهات الأمنية ، وحالة وجود جماهير فمن المؤكد هناك إجراءات احترازية تتخذها الوزارة،حيث هناك خطوات لضمان سلامة الجميع .

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وكشف صبحى أنه لم يتم حسم الحضور النهائى للجمهور فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، موضحا أنه حال حضور الجماهير وشهدت المباراة أى خروج عن النص هناك عدة طرق للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم دراسته فى الوقت الحالي من كيفية التعامل مع أى خروج عن محاور ومواثيق مبادرة لا للتعصب قائلا، "هناك قانون شغب الملاعب إضافة إلى القوانين العامة".

وتطرق صبحى الى لجان التفتيش مازال عملها مستمرا، وحال الانتهاء من أى هيئة رياضية يتم الإعلان عن القرارات والإجراءات.

وكان أشرف صبحى قد أكد فى ندوة الخليج 365 أن حملة لا للتعصب مستمرة على المستوى الشبابى، وأهم مقومات النجاح هو الجانب الإعلامى، ومن هنا نمد أيدينا لليوم السابع، ونحتاج المساندة فى دعم المبادرة قائلا، إنه سيتم مخاطبة الجماهير والإدارات من خلال مدربين فى التعصب، وهى فكرة كرم جبر بأن يتم تدريبهم وتعليمهم الأمن القومى والقانون والاستراتيجيات، وأهم شيء هو الإعلام، لأن المبادرة ممتدة ولا تتوقف ولها نظام تسير عليه.