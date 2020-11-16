شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 1 ديسمبر لمباريات نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر، بشكل رسمي، وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع إف سى مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الاحمر في برج العرب والابيض في السويس.

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