شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أمين عمر لإدارة ودية منتخب مصر الأولمبي والبرازيل، المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ويتولى مهمة حكم الفيديو محمد الصباحي.

ويخوض المنتخب الأولمبى دورة ودية بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل من خلال معسكرات في فترات التوقف الدولي بجانب خوض لقاءات ودية قوية.

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وتلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القارى من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية، وأشار الاتحاد المصرى فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية فى مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.