شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يُطالب الأهلي بتحديد موقفه للرد على عرض العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلي المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره في الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت في العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندري بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلي على إعاته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه في التواجد مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد العام المقبل.

ويحسم الأهلى، خلال الساعات المقبلة موقف أحمد ريان، سواء بعودته لصفوف الفريق أو تجديد إعارته لأحد الفريق التى طلبت ضمه، وعلى رأسها الإسماعيلى وسموحة والاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن يحسم الأهلى مصير هذه العروض قريباً، خاصة أن مسألة عودة المهاجم الشاب للقلعة الحمراء مازالت محل نقاش بين الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى وبين لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم فى التدريبات.