7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يوافق على بيع أحمد الشيخ لبيراميدز والتراجع عن ضم فاروق، رمضان صبحى وأيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو غداً .
رمضان صبحى وأيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو غداً
دخل الثنائى رمضان صبحى وأيمن أشرف، لاعبا منتخب مصر، حسابات الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى للدفع بهما فى التشكيل الأساسى أمام توجو غدا، الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ويفكر البدرى ومعاونوه فى الدفع بأيمن أشرف أساسياً على حساب أحمد أبو الفتوح لتأمين الجانب الدفاعى، بجانب الدفع برمضان صبحى على حساب أحمد سيد زيزو على أن يشارك فى مركز الجناح الأيسرويشارك تريزيجيه فى مركز الجناح الأيمن.
الأهلي يوافق على بيع أحمد الشيخ لبيراميدز والتراجع عن ضم فاروق
أكد مسئولو النادى الأهلى لنظرائهم فى بيراميدز أن النادى لم يرفض بيع أحمد الشيخ بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.
الزمالك يربط مصير "كاسونجو" بصفقة المغربى أحداد
ربط مسئولو الزمالك مصير الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، بمصير صفقة المغربى حميد أحداد بعد نهاية إعارته للرجاء المغربى ليعود للقلعة البيضاء وحال إتمام صفقة أحداد مع نادى شباب المحمدية المغربى ستكون فرص المهاجم الكونغولى كبيرة فى البقاء داخل الزمالك، خاصة حال عدم ضم مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، وفى حال عدم إتمام رحيل أحداد للنادى المغربى سيعود إلى القلعة البيضاء مع إعارة كاسونجو فى الموسم المقبل.
اتفق مسئولو النادي الأهلي مع كريم نيدفيد، نجم الفريق، على رفع اسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجديد، بعد وصول آخر التقارير الطبية التىى تخص حالته من ألمانيا، والتى اطلع عليها أحمد عبد العزيز المستشار الطبى للنادى وخالد محمود طبيب الفريق.
الأهلي يبلغ بيراميدز برفض ضم محمد فاروق مقابل الشيخ بقرار من موسيمانى
أبلغ مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الذى أكد عدم حاجته للاعب، وأكد مصدر مطلع داخل بيراميدز أن إدارة ناديه تلقت رفضاً على فكرة مبادلة محمد فاروق بأحمد الشيخ لعدم وجود حاجة فنية للاعب.
فيفا يخاطب اتحاد الكرة مجدداً لإجراء عمومية اعتماد اللائحة
تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.
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