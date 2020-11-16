شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يعلن سلامة عائلة صلاح ويعاتب المنتقدين: "إزاى ميرقصش فى فرح أخوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر الأسبق، سلامة عائلة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى من فيروس كورونا، وقال ناجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "ابنى عبد الرحمن صديق شخصى لنصر شقيق محمد صلاح، وكان حاضراً حفل الزفاف وفوجئ باستدعائه لإجراء مسحة كورونا بعد ثبوت إصابة صلاح وجاءت مسحته سلبية، وأبلغنى أن عائلة صلاح بالكامل سليمة باستنثاء النجم العالمى".

وأضاف أحمد ناجى، "الإصابة قدرية ومعرفش ليه الناس بتهاجم صلاح وبتقول رقص ليه، طب حطوا نفسكوا مكانه إزاى ميرقصش فى فرح أخوه ويفرح من قلبه، صلاح ابن بلد وكلنا شوفنا فرحته ورقصه وعرفت إن الحارس الشخصى لم يفارقه ولم يتخل صلاح عن الإجراءات الاحترازية طوال الحفل، ولكنها إرادة الله، نتمنى لنجمنا العالمى سرعة الشفاء".

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وعن مباراة منتخب مصر مع توجو قال أحمد ناجى، "رغم أن المباراة شهدت هجمات قليلة على مرمى محمد الشناوى إلا أنه كان يقظاً طوال المباراة ومركز 90 دقيقة فهو حارس فرز أول".

وعن سموحة قال أحمد ناجى، "نسير بصورة طبية فى فترة الإعداد، والمهندس فرج عامر عقد اجتماعا معنا صباح اليوم وأكد أنه سيواصل تدعيم الفريق لإنهاء الموسم المقبل بالمربع الذهبى الذى كنا قريبين منه هذا الموسم لولا بعض الأخطاء البسيطة".

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.