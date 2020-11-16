طائرة خاصة من أستون فيلا لإعادة تريزيجية لإنجلترا

خصص نادي استون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو الى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي. يأتي ذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد امام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون. الغد امام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون. وشارك تريزيجيه في مباراة منتخب مصر أمام توجو التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد ،وتغاضي الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه أمام منتخب توجو. الفراعنة بهدف دون رد ،وتغاضي الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه أمام منتخب توجو. ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش باستاد القاهرة.

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