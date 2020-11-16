ثاني المتأهلين.. الجزائر تتعادل أمام زيمبابوي وتصل إلى نهائيات أمم إفريقيا

تعادل منتخب الجزائر أمام منتخب زيمبابوي بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022.

وافتتح أندي ديلور الستجيل لمنتخب الجزاءر في الدقيقة 34، قبل أن يتلاعب رياض محرز بمدافعي زيمبابوي خلال في الهدف الثاني، حيث استلم كرة طولية من

سعيد بن رحمة مدافع منتخب الجزائر، ليستلم الكرة ويراوغ المدافعين ويسددها على يسار الحارس.

قبل أن يقلص كنوليدج موسنا النتجية لمنتخب زيمباوبي ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 43، بينما أضاف برنس دوبي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وضمن منتخب الجزائر التأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون، بعد مرور 4 جولات من الصتفيات، ليكون ثاني المنتخبات التي تأهلت قبل نهاية التصفيات، بعد منتخب السنغال بالأمس.

وبتلك النتجية ارتفع رصيد الجزائر إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الثامنة، بينما يأتي منتخب زيمبابوي في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، ) ثم زامبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل بتسوانا جدول الترتيب بنقطة واحدة.