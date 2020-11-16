ننشر جدول مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني

تنشر الوفد جدول مباريات المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجاري. حددت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، موعد نهاية دوري الدرجة الثانية للموسم الجديد. وقررت اللجنة إنهاء المسابقة يوم 5 يوليو المقبل، بعدما تحدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق البطولة. واتفقت اللجنة على توقف المسابقة بالكامل خلال شهر رمضان الكريم نظرا لأن مباريات القسم الثاني تقام في فترة النهار ومن الصعب إقامتها في هذا التوقيت أثناء الصيام في رمضان. مباريات القسم الثاني تقام في فترة النهار ومن الصعب إقامتها في هذا التوقيت أثناء الصيام في رمضان. من جانب اخر، اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.. على النحو التالي: Advertisements

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