5 يوليو .. موعد نهاية دوري الدرجة الثانية

حددت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، موعد نهاية دوري الدرجة الثانية للموسم الجديد. وقررت اللجنة إنهاء المسابقة يوم 5 يوليو المقبل، بعدما تحدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق البطولة. واتفقت اللجنة على توقف المسابقة بالكامل خلال شهر رمضان الكريم نظرا لأن مباريات القسم الثاني تقام في فترة النهار ومن الصعب إقامتها في هذا التوقيت أثناء الصيام في رمضان. بالكامل خلال شهر رمضان الكريم نظرا لأن مباريات القسم الثاني تقام في فترة النهار ومن الصعب إقامتها في هذا التوقيت أثناء الصيام في رمضان.

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