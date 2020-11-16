رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.. على النحو التالي:
دور الـ 8 من البطولة :
يوم السبت 21/11/2020.. الأهلي يواجه أبوقير للأسمدة بملعب ستادالجيش ببرج العرب، في الخامسة مساء، والزمالك مع أف سي مصر بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء.
الدور قبل النهائي
يوم الثلاثاء 1/12/2020.. الفائز من مباراةالزمالك وأف سي مصر يواجه طلائع الجيش بملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الخامسة مساءا، ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي مع أبوقير للأسمدة مع الاتحاد السكندري بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء.
المباراة النهائية
تقام يوم السبت 5/12/2020 بملعب ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.
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